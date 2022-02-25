"Почта России" временно не принимает международные денежные переводы на Украину

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. "Почта России" временно не принимает международные переводы денежных средств на Украину, говорится в сообщении компании.

"Почта России" временно не принимает международные денежные переводы в Украину. Неполученные денежные переводы в Украину, которые отправлены после 21 февраля 2022 года, а также уплаченную комиссию можно вернуть в отделениях "Почты России" на основании чека и паспорта. Международные переводы во все другие страны "Почта России" принимает в обычном режиме", - отмечается в сообщении.

Также компания проинформировала о возможных замедлениях доставки писем и посылок за рубеж.

Накануне "Почта России" сообщила о временном прекращении приема отправлений на Украину.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничто не угрожает.