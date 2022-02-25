Деятельность лаборатории, делавшей тесты на COVID-19 в аэропорту Уфы, приостановили

"Суд признал лабораторию "ФасТест" (ООО "Полимед") виновным и назначил административное наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и приостановления деятельности. "ФастТест" предоставляет услуги по лабораторной диагностике в международном аэропорту Уфа", - говорится в сообщении.

Во время действия строгих ограничительных мер в декабре из-за распространения "омикрона" лаборатория брала мазки у прибывающих в аэропорт и направляла пробы на исследования в научные учреждения Роспотребнадзора для определения штамма коронавируса. При этом допускала нарушения при заборе анализов, сроков их доставки. "Сотрудники связались по телефону с женщиной, пробы который показали "омикрон". Женщина была глубоко удивлена, так как получила от ООО "Полимед" (лаборатория "ФасТест") отрицательный результат теста и смогла подтвердить свои слова копией документа. По данному случаю нами проведено эпидемиологическое расследование в отношении и установлен не единичный факт направления гражданам результатов исследований на COVID-19 с отрицательным результатом, хотя по факту у них был обнаружен особо опасный вирус", - добавили в ведомстве, уточнив, что материалы управления передали в суд.