Крымские власти заявили, что в регионе достаточно мест для приема жителей Донбасса

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Массового приезда жителей Донбасса в Крыму не отмечают, хотя в пансионатах и санаториях полуострова достаточно мест для эвакуированных, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" председатель Госсовета региона Владимир Константинов.

"Никакой точной статистики нет. Сейчас люди к нам едут, но массового исхода мы не видим. Никакой информации на этот счет нет. Мы готовы принимать людей. У нас полно мест в пансионатах и санаториях, достаточное количество для приема", - сказал Константинов.

Спикер крымского парламента считает, что ситуация на Донбассе складывается таким образом, что вскоре эвакуированные начнут возвращаться в республики и "налаживать жизнь".

В пятницу, 18 февраля, главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.