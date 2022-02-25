Синоптики предупредили о дождях на юге России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Атмосферный фронт окажет в ближайшие дни влияние на погоду на юге России и Северном Кавказе, сделав ее дождливой, в горах пройдет мокрый снег, сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"На погоду в регионах Юга окажет влияние атмосферный фронт. В предстоящие выходные дни и в начале следующей недели пройдут кратковременные дожди, в горных районах - с мокрым снегом, местами сильным. Температура воздуха будет выше климатической нормы на несколько градусов. В горах сохраняется лавиноопасность", - сказал он.

Во второй половине следующей недели над Черным морем образуется небольшой циклонический вихрь и вновь пройдут осадки, уточнил Синенков.

В Ростове-на-Дону в предстоящие выходные дни минус шесть-восемь градусов, на севере Ростовской области в утренние и ночные часы возможен дождь с мокрым снегом. В Волгограде дожди, до трех-пяти градусов тепла, в ночные часы прогнозируют заморозки.

В Краснодаре в выходные дни пройдут дожди при температуре 9-11 градусов, в Сочи - 11-13 градусов тепла. На курорте "Красная Поляна" ожидается мокрый снег. В Симферополе будет преимущественно облачно и дождливо. Днем в Крыму прогнозируют 5-8 градусов, по ночам - 1-3 градуса тепла.