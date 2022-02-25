Госпитализация по COVID-19 потребовалась 25 эвакуированным в Курск из Донбасса

КУРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Госпитализация в связи с выявленным коронавирусом потребовалась 25 эвакуированным в Курскую область жителям Донецкой и Луганской народных республик, сообщил в пятницу на своей странице в соцсети "Вконтакте" губернатор региона Роман Старовойт.

Более 1,5 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик приехали в Курскую область 20 и 21 февраля, 840 из них - дети. Для размещения эвакуированных жителей ДНР и ЛНР в Курской области организовали 20 ПВР.

"Госпитализация потребовалась 25 беженцам, из них пять - дети. Трое ребят, которые первыми попали в больницу Семашко с коронавирусом, уже выписаны", - написал Старовойт.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, госпитализация потребовалась жителям ДНР и ЛНР в связи с выявленным у них коронавирусом.

По словам губернатора Курской области, граничащей с Украиной, в регионе снизился ажиотаж населения на продукты питания и ГСМ. Если ситуация в области останется стабильной, то дети в приграничных районах Курской области, накануне перешедшие на удаленку, вернутся к очному обучению в школах с 28 февраля.

"Дети-сироты [из числа эвакуированных жителей ДНР и ЛНР], которые размещены в школах-интернатах, приступили к обучению. Остальные школьники из пунктов временного размещения выйдут на учебу с 28 февраля. Предварительно были проведены родительские собрания и определено в какие школы пойдут ребята", - добавил Старовойт.