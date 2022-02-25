МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января нынешнего года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Госдума приняла закон 16 февраля, 22 февраля его одобрил Совет Федерации.

Инициатива была подготовлена правительством России в соответствии с решением главы государства проиндексировать военные пенсии выше уровня инфляции. Как пояснил ранее первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин, после индексации средняя пенсия военных пенсионеров по выслуге лет в 2022 году составит 33 300 рублей в месяц, в реальном выражении увеличение составит 2 800 рублей.

Закон позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и в других силовых структурах (всего около 2,6 млн человек).

Ранее аналогичное решение об индексации было принято в отношении гражданских пенсионеров. В целом, говоря о пенсиях, Путин подчеркивал, что эта тема важна для миллионов граждан, так как речь идет о поддержке благополучия и сохранении доходов людей старшего поколения.