Псковские власти создадут два ПВР на базе санатория и детского лагеря для жителей Донбасса

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области создадут два пункта временного размещения (ПВР) для жителей Донбасса, для этого на территории региона будут оборудованы санаторий и детский оздоровительный лагерь. В этих пунктах будет создано 700 мест, сообщила в пятницу пресс-служба администрации области.

"В Псковской области будут созданы два пункта временного размещения граждан, вынужденно покинувших территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР). Постановление об обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Документ размещен на официальном портале нормативных правовых актов. На двух пунктах в общей сложности будет создано 700 мест", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, места для временного размещения жителей Донбасса будут развернуты на базе санатория "Голубые озера" в деревне Опухлики Невельского района и в оздоровительном лагере "Стремительный" в деревне Анохово Печерского района. "Кроме того, согласно постановлению, на комитет по социальной защите Псковской области возложены функции по организации временного размещения и социально-бытовому обустройству граждан, покинувших территорию ДНР и ЛНР, в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.