Жителей Свердловской области будут бесплатно обследовать на генетические заболевания

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Жители Свердловской области смогут пройти бесплатное обследование на наличие генетических заболеваний. Все исследования буду проводиться за счет бюджета региона, сообщили в пресс-службе Минздрава области в пятницу.

"В Свердловской области в рамках поручения губернатора по достижению ключевых показателей нацпроекта "Здравоохранение" стартовал проект по выявлению генетически детерминированных заболеваний, снижающих качество и продолжительность жизни людей. Риск развития будут выявлять при помощи молекулярно-генетических исследований: определенные мутации могут стать причиной социально-значимых болезней, угрожающих здоровью. <…> Все обследования для жителей Свердловской области будут проводиться бесплатно за счет бюджета региона", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что разработчики проекта впервые включили в панель исследования более 50 генов, провоцирующих различные заболевания, которые можно предотвратить на раннем этапе или скорректировать тяжелые последствия. В перечень таких заболеваний входят, например, наследственные болезни обмена веществ и злокачественные новообразования, а также спинальная мышечная атрофия (СМА). За три года реализации проекта в клиниках планируется провести более 6 тыс. генетических исследований.

В проекте принимают участие крупнейшие клиники Среднего Урала, в том числе Клинико-диагностический центр "Охрана здоровья матери и ребенка", Свердловский областной онкологический диспансер, а также Институт медицинских клеточных технологий.

На сегодняшний день Свердловский онкодиспансер уже начал приглашать на тестирование родственников пациенток, у которых онкологию спровоцировала мутация в гене BRCA. Подобная генетическая аномалия повышает риск развития опухолей молочной железы и яичников на 50%. Также в Клинико-диагностическом центре "Охрана здоровья матери и ребенка" планируют проводить генетические исследования у будущих родителей, позволяющих выявить болезнь на ранней стадии.