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Ульяновские музеи, бассейны и бани с 28 февраля смогут принимать посетителей без QR-кодов

Заселение в гостиницы также станет возможным без предъявления сертификата о вакцинации

УЛЬЯНОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Ульяновской области с 28 февраля разрешат посещать музеи, библиотеки, бассейны, солярии и бани без предъявления сертификатов о вакцинации, справки о перенесенном коронавирусе или отрицательных результатов ПЦР-теста. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой правительства региона.

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Допуск в бассейны, фитнес-центры, объекты сферы услуг Ульяновской области с ноября 2021 года осуществлялся при наличии сертификатов о вакцинации, справки о перенесенной инфекции или на основании отрицательного ПЦР-теста.

"Действие QR-кодов приостанавливается для посещения мест, не предусматривающих массовое скопление людей. Это салоны красоты, парикмахерские, косметические, массажные и СПА-салоны, солярии, бани, сауны, бассейны, фитнес-центры, музеи, библиотеки. Заселение в гостиницы и хостелы также будет осуществляться без предъявления QR-кодов", - отмечается в сообщении.

Для посетителей откроют свободный доступ в торговые центры в будние дни с 08:00 (07:00 мск) до 18:00 (17:00 мск).

Кроме того, возобновляется работа фуд-кортов. Размещение должны организовать из расчета 4 кв. м на одного человека, не более восьми человек за столом при расстоянии между столами не менее 2 м.

По данным Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области, за последнюю неделю уровень заражения коронавирусом снизился по сравнению с предыдущей неделей. Порядка 62% пациентов являются жителями Ульяновска. Наиболее высокий уровень распространения инфекции отмечается также в Базарносызганском, Кузоватовском, Сурском, Карсунском районах и городе Новоульяновске.

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РоссияУльяновская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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