Дистант для школьников и студентов в Курганской области отменяется с 28 февраля

ТАСС, 25 февраля. Оперативный штаб Курганской области принял решение об отмене с 28 февраля дистанционного формата обучения для всех школьников и студентов профессиональных образовательных организаций. Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале правительства области.

Ранее оперштаб объявил об отмене с 28 февраля дистанционного формата обучения для первых-четвертых, а также девятых и 11-х классов в школах региона, а также для студентов колледжей и техникумов.

"С 28 февраля все школьники с первого по 11-й класс и студенты профессиональных образовательных организаций возвращаются за парты. Решение об отмене дистанционного обучения принял региональный штаб по недопущению распространения гриппа, ОРВИ и новой коронавирусной инфекции 25 февраля", - говорится в сообщении. Уточняется, что учреждения дополнительного образования по-прежнему продолжат заниматься в дистанционном формате.

Как отмечает глава департамента образования и науки Курганской области Андрей Кочеров, период вынужденного дистанта позволил стабилизировать ситуацию и снизить число заболевших как среди педагогов, так и среди школьников.

Кроме того, принято решение о приостановлении проведения культурно-массовых и зрелищных мероприятий на открытом воздухе за исключением случаев, определенных решением штаба.

Ранее губернатор области Вадим Шумков сообщил, что число койко-мест для пациентов с коронавирусом увеличили более чем в два раза - с 440 до 1 010. Он отметил, что всего в регионе с начала пандемии зафиксировали 73 тыс. случаев коронавируса, а на лечении находятся около 14 тыс. пациентов.