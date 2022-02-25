Ульяновские школы, колледжи и техникумы с 28 февраля вернутся к очному режиму обучения

УЛЬЯНОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Школьники и студенты колледжей и техникумов Ульяновской области с 28 февраля вернутся к режиму обучения в очном формате. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

Студенты профессиональных образовательных организаций региона и школьники перешли на удаленный формат обучения с 31 января. С 21 февраля в общеобразовательных учреждениях начались весенние каникулы, которые продлятся неделю.

"С 28 февраля школы и средние учебные заведения региона возвращаются к очной форме обучения. Соответствующие рекомендации даны и руководителям вузов", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, без ограничений будут проходить занятия несовершеннолетних по программам дополнительного образования, а также в спортивных и культурно-досуговых организациях. При этом администрация учреждений обязана обеспечить бесконтактную термометрию посетителей, контролировать использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и проведение дезинфекции рук, соблюдение социальной дистанции, а также использование средств обеззараживания воздуха, в том числе рециркуляторов.

Детские игровые комнаты смогут работать с заполняемостью не более 50%. Снимаются также ограничения на посещение аквапарка детьми до 10 лет.

По данным правительства Ульяновской области, разобщение в организованных коллективах позволило снизить за прошлую неделю уровень распространения коронавируса среди детей школьного возраста от 7 до 14 лет более чем на 40%, а среди учащихся в возрасте от 15-17 лет - на 47%. Всего на амбулаторном лечении находится более 22 тыс. человек, на стационарном - порядка 1,5 тыс. пациентов.