Петербург надеется на сохранение туристских связей, несмотря на международную обстановку

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербург рассчитывает, что международные туристские связи, которые городу удалось наработать, сохранятся, несмотря на меняющуюся обстановку в мире. Такое мнение высказал ТАСС председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев на Всероссийской туристический премии Russia Travel Awards, финал которой принимает город.

"Международные туристские организации и объединения всегда декларируют: что бы ни происходило в разных регионах мира - а мир вообще меняется очень быстро, туристские связи должны сохраняться. И мы надеемся, что это будет так", - сказал Корнеев, отвечая на вопрос о том, как на турпоток в Санкт-Петербург повлияет складывающаяся международная обстановка и введенные в отношении России санкции со стороны ряда стран.

Глава комитета отметил, что в эти дни делегация Петербурга работает в Севилье, где ведется работа по налаживанию сотрудничества в туристской сфере. На предыдущей неделе два города договорились о взаимном продвижении в качестве туристских центров, подписав соответствующее соглашение. "Контакты с бизнесом идут в рабочем порядке. Все ждут - тут пока больше вызовом является пандемия. Все сейчас не строят конкретных планов, но интерес к городу Санкт-Петербургу безусловен", - добавил он.

В числе перспективных для Петербурга с точки зрения туристического спроса Корнеев назвал рынки стран Азии и Ближнего Востока, а также Латинской Америки. Кроме того, по его словам, "те гости, которые уже были у нас, - это наши лучшие амбассадоры".

"Мы самодостаточный туристский центр, современный, динамичный город с большим количеством туристских предложений. И будем развиваться в этом направлении. Дальше туристы сделают свой выбор. Надеюсь, что он будет в пользу Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Северо-Запада", - сказал глава комитета.