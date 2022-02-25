СЖР призвал Роскомнадзор привлечь соцсети к ответственности за цензуру российских СМИ

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) призвал Роскомнадзор привлечь социальные сети к ответственности за цензуру российских СМИ. Об этом сообщается в пятницу на сайте организации.

"Союз журналистов России рассчитывает на то, что Роскомнадзор РФ привлечет социальные сети, осуществляющие цензуру российских СМИ, к предусмотренной законом ответственности", - указано на сайте.

В СЖР также отметили, что в последнее время все больше журналистов и СМИ испытывают давление, препятствующее свободному распространению информации. "Ряд стран принимают решение о прекращении трансляций российских телеканалов. Появляется и откровенная цензура в соцсетях", - подчеркнули в организации.

"Союз журналистов России заявляет: санкции против журналистов и СМИ недопустимы", - отметили в СЖР.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили, что на официальные аккаунты ряда российских СМИ администрацией социальной сети "Фейсбук" (принадлежит компании Meta Platforms) были наложены ограничения, коснувшиеся ряда публикаций. При этом на требования ведомства разблокировать СМИ компания не ответила.