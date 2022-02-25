МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса первым компонентом проведена в России около 87,3 млн раз, полным циклом - около 83,4 млн. Уровень коллективного иммунитета в РФ за неделю снизился с 59,7% до 57,8%, сообщила в пятницу журналистам вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"По состоянию на 25 февраля вакцинация первым компонентом проведена 87 307 060 раз, вакцинация полного цикла - 83 383 452 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 57,8%", - рассказала она. Неделю назад коллективный иммунитет в России был на уровне 59,7%.

Список регионов, в которых уровень коллективного иммунитета превышает 80%, остался прежним. Такие показатели отмечаются в Санкт-Петербурге (84,2%), Мурманской области (81,8%), Карелии (81,2%) и Севастополе (81,2%).

Вице-премьер напомнила, что уровень коллективного иммунитета снижается из-за утраты иммунитета привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами. "Именно коллективный иммунитет поможет нам вернуться к привычной жизни без жестких ограничений. Важно вовремя позаботиться о своем здоровье. Мы по-прежнему рекомендуем сделать прививку, чтобы защитить себя от тяжелого течения болезни и возможных последствий", - сказала Голикова.

С начала пандемии в мире зафиксировали около 431,5 млн заражений коронавирусом и более 5,9 млн смертей. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, зарегистрировано 16 052 028 случаев заражения, умерли 349 365 человек. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.