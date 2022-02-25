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РЖД могут запустить поезда из Симферополя в Москву

© Кирилл Кухмарь/ТАСС

РЖД могут запустить поезда из Симферополя в Москву - Савельев.

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