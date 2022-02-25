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Систему защиты Петербурга от наводнений привели в действие из-за ухудшения погоды

По прогнозам, в прибрежных районах порывы ветра достигнут 18 м/с, а уровень воды в устье реки Невы поднимется выше критических отметок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений закрыли на 12-14 часов из-за ухудшения погоды, сообщается в официальном Instagram-аккаунте комплекса в пятницу.

"Для предупреждения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге системой предупреждения угрозы разработан план маневрирования затворами. В 17:35 25 февраля осуществлено полное закрытие комплекса. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12-14 часов", - говорится в сообщении.

По данным дирекции комплекса, в течение ближайших суток в Северо-Западном регионе и Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погодных условий, вызванных прохождением атмосферного фронта. "Атлантический циклон принес в регион потепление, мокрый снег с дождем. Прогнозируется усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 м/с и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок", - отмечается в сообщении.

По прогнозам, пиковые значения уровня воды ожидаются в районе полуночи 26 февраля, подъем может составить более 170 см (критической считается отметка в 161 см).

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