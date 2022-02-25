Пользователи карты "Тройка" за пределами Москвы сэкономили более 5 млн рублей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 5 млн рублей удалось сэкономить пассажирам, оплачивая проезд на общественном транспорте за пределами Москвы по столичной карте "Тройка". Об этом сообщается в пятницу в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"В рамках поставленной президентом РФ задачи мы создаем единый цифровой сервис и внедряем нашу билетную систему на базе карты "Тройка" на транспорте за пределами Москвы. Власти регионов, где запущена "Тройка", активно участвуют во всех вопросах и выбирают уже готовое, проверенное решение со всей инфраструктурой и экономят существенные деньги. По "Тройке" пассажиры уже совершили почти 10 млн поездок по всей стране и сэкономили более 5 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Единая билетная система на базе транспортной карты "Тройка" сейчас работает в 14 городах и регионах России, а до конца года их количество планируется увеличить до 28.