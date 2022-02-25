Более 50 человек в Екатеринбурге получили административные наказания за незаконные акции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Суды в Екатеринбурге признали виновными в административном правонарушении более 50 человек, которых задержали накануне на несанкционированных акциях. Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Акции прошли вечером 24 февраля в разных городах России, в том числе в Екатеринбурге.

"За допущенные нарушения действующего законодательства в дежурные части территориальных ОВД были доставлены 52 человека. <...> несовершеннолетних среди них не было. В отношении задержанных представители МВД составили 53 протокола. 37 граждан понесли наказание по ч. 5 ст. 20.2, один - по ч. 1 ст. 19.3, четыре - по ч. 8 ст. 20.2, еще 11 человек - по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ", - сказал он.

По словам Горелых, одной из жительниц города, ранее привлекавшейся к ответственности за участие в подобных акциях, а также судимой по ст. 158 УК РФ "Кража", выписали штраф 250 тыс. рублей. Мужчину, призывавшего к несанкционированной акции в соцсетях, арестовали на 25 суток.

ТАСС сообщал, что акции прошли в Новосибирске, Екатеринбурге, Краснодаре, Калининграде, Нижнем Новгороде, Кирове, Уфе, Перми, Казани, Мурманске, Архангельске и Сыктывкаре. На всех акциях присутствовали сотрудники полиции, которые, по наблюдениям корреспондентов ТАСС, предупреждали присутствующих о том, что акции не согласованы и просили людей разойтись. Следственный комитет России ранее предупредил об ответственности за организацию и участие в незаконных массовых акциях.