ФНПР призвала принять меры для защиты населения РФ от последствий санкций

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) призвала предпринять меры, чтобы защитить население России от возможных последствий западных санкций. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте ФНПР.

"Сегодня Россия находится в сложной ситуации. Внешние санкции, которые иностранные государства вводят в отношении отраслей промышленности, банков, не могут не сказаться на экономике, на уровне жизни людей. Необходимо предпринять серьезные шаги, чтобы смягчить внешний удар", - говорится в сообщении.

Как отмечается в заявлении, в первую очередь нужно предотвратить негативные последствия для промышленности России, а также предпринять действия, защищающие работников и население от "социальных опасностей санкций".

"Это означает, что собственники должны быть ограничены в возможностях закрытия предприятий, увольнений. Чтобы компенсировать рост инфляции и цен, необходимы скоординированные меры по обеспечению роста зарплат. Должен быть остановлен рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, транспорт. Цены на основные товары нужно поставить под жесткий контроль государства", - заявили в федерации.

В четверг утром президент РФ Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявили о жестких санкциях против России. Рестрикции Евросоюза, США, Канады, Великобритании и Японии направлены против финансового сектора РФ и на ограничение экспорта высоких технологий. Страны также включили в черные списки политических деятелей, представителей банковской сферы и других граждан России.