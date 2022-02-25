На ВДНХ отменили масленичные гуляния

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Масленичные гуляния, запланированные на ВДНХ в Москве, отменили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ в пятницу.

"Все праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменяются по этическим соображениям. В эти дни - с 25 февраля по 6 марта - выставка будет работать в обычном режиме. Павильоны и музейно-выставочные пространства ВДНХ по-прежнему открыты для посетителей, экскурсии и выставки проходят по действующему графику, территория доступна для прогулок", - рассказал собеседник агентства.

Более подробную информацию о работе ВДНХ можно узнать на сайте.