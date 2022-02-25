{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На ВДНХ отменили масленичные гуляния

Павильоны и музейно-выставочные пространства ВДНХ по-прежнему открыты для посетителей

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Масленичные гуляния, запланированные на ВДНХ в Москве, отменили. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ВДНХ в пятницу.

"Все праздничные мероприятия, посвященные Масленице, отменяются по этическим соображениям. В эти дни - с 25 февраля по 6 марта - выставка будет работать в обычном режиме. Павильоны и музейно-выставочные пространства ВДНХ по-прежнему открыты для посетителей, экскурсии и выставки проходят по действующему графику, территория доступна для прогулок", - рассказал собеседник агентства.

Более подробную информацию о работе ВДНХ можно узнать на сайте.

Теги
Россия
Военная операция на Украине
Более 11 тыс. жителей Донбасса обратились за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей
Почти 117 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса пересекли границу с Россией
Читать полностью