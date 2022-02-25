Вокзалы Крыма готовы к приему поездов РЖД

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Железнодорожная инфраструктура, а также вокзалы в Крыму справятся с увеличением нагрузки, если РЖД запустит поезда на полуостров. Пропускная способность железной дороги в Крыму рассчитана на большее количество поездов, чем сейчас есть по графику, сообщили ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги.

Вечером 25 февраля министр транспорта России Виталий Савельев сообщил, что РЖД могут запустить два поезда из Симферополя в Москву.

"Пропускная способность дороги рассчитана на большее количество поездов, чем есть по графику. Поэтому увеличение количества поездов - это нормально для дороги, инфраструктуры. Вокзальные комплексы у нас также готовы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Крымской железной дороги.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.

Минобороны России сообщало, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничто не угрожает, заверили в ведомстве.

На фоне спецоперации на юге России закрыли часть аэропортов. Минтранс и власти регионов заявляли о планах по увеличению рейсов железнодорожного и автобусного транспорта.