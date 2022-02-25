Сроки строительства Белопорожских МГЭС в Карелии продлили до 2023 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 февраля. /ТАСС/. Проект по строительству Белопорожских малых ГЭС в Кемском районе Карелии реализуют до 2023 года. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства региона.

Ранее сообщалось, что Белопорожские малые ГЭС планируется ввести в эксплуатацию до конца 2021 года.

"В настоящее время на территории Кемского района выполняются мероприятия в рамках инвестиционного проекта по строительству малых гидроэлектростанций "Белопорожская ГЭС-1" и "Белопорожская ГЭС-2" со сроком реализации до 2023 года", - говорится в сообщении.

Как рассказал ТАСС представитель подрядчика - генеральный директор группы компаний "Карелстроймеханизация" Николай Макаров, продление сроков связано с длительной процедурой экспертизы проекта по укреплению дамбы. По словам собеседника агентства, в проекте обнаружились ошибки, в результате чего в 2020 году на дамбе произошли несколько прорывов: выбор подрядчика, который займется устранением их последствий, также будет сделан в начале марта.

"Это небольшие работы по сравнению с тем, что предстоит сделать по ликвидацией тех упущений в предыдущем проекте по укреплению дамбы по всему фронту. <…> До конца года, если все хорошо, возможно все-таки завершение работ [по всему проекту]", - прокомментировал Макаров.

Малые Белопорожские ГЭС стали первым проектом на территории России, профинансированным Новым банком развития БРИКС, банк вложил в стройку $100 млн. Строительство ведется по федеральной целевой программе развития Карелии, а также при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию юбилея республики. Планировалось, что объект введут в эксплуатацию в 2020 году, однако процедуру несколько раз откладывали. Темпы работ были замедлены в том числе из-за вспышки коронавируса в вахтовом городке летом 2020 года, а также из-за двух прорывов разных участков дамбы в конце марта и в октябре 2020 года.

Суммарная мощность энергетических комплексов составит 49,8 МВт. Запуск двух новых ГЭС позволит создать 30 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. По прогнозам правительства региона, проект принесет в бюджет республики порядка 12 млрд рублей в виде налоговых отчислений, а также позволит снизить стоимость электроэнергии в регионе.