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Организаторы "Евровидения" заявили, что Россия не примет участие в конкурсе в 2022 году

© EPA-EFE/ALESSANDRO DI MARCO

ТАСС, 25 февраля. Европейский вещательный союз (ЕВС) принял решение, согласно которому Россия не будет представлена в песенном конкурсе "Евровидение-2022". Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте организаторов конкурса.

"Европейский вещательный союз объявил, что ни одна российская группа не будет участвовать в конкурсе песни "Евровидение" в этом году", - говорится в заявлении. Как отмечается, исполнительный совет ЕВС принял данное решение на основании рекомендации руководящего органа конкурса, правил мероприятия и ценностей союза.

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