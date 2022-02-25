Мэр Горловки призвал жителей запастись водой из-за остановки насосов на водоканале

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр города Горловка в Донецкой Народной Республике Иван Приходько в пятницу призвал жителей запастись водой в связи с остановкой насосной станции на канале "Северский Донец - Донбасс" из-за обстрелов украинских силовиков.

"По информации компании "Вода Донбасса", в связи с обстрелом ВФУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) обесточен 3-й подъем канала "Северский Донец - Донбасс" (Майорск). Насосы остановлены. Обращаемся к горловчанам с просьбой запастись водой", - написал он в своем телеграм-канале.

Канал "Северский Донец - Донбасс" - ключевой источник водоснабжения в регионе - обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.