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Мэр Горловки призвал жителей запастись водой из-за остановки насосов на водоканале

ДОНЕЦК, 25 февраля. /ТАСС/. Мэр города Горловка в Донецкой Народной Республике Иван Приходько в пятницу призвал жителей запастись водой в связи с остановкой насосной станции на канале "Северский Донец - Донбасс" из-за обстрелов украинских силовиков.

"По информации компании "Вода Донбасса", в связи с обстрелом ВФУ (Вооруженных сил Украины - прим. ТАСС) обесточен 3-й подъем канала "Северский Донец - Донбасс" (Майорск). Насосы остановлены. Обращаемся к горловчанам с просьбой запастись водой", - написал он в своем телеграм-канале.

Канал "Северский Донец - Донбасс" - ключевой источник водоснабжения в регионе - обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны от линии соприкосновения.

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