"Россия-1" убирает юмористические передачи из эфира в выходные

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" меняет сетку вещания на ближайших выходных. С эфира снимаются юмористические передачи, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе телеканала.

"В субботу и воскресенье с эфира снимаются юмористические передачи. В воскресенье вместо шоу "Танцы со звездами" - "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым". Специальный выпуск", - сообщили в пресс-службе.

Ранее сетку вещания в ближайшие дни изменил Первый канал. Как отметили в пресс-службе телеканала, "в текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности".