Калининградские МФЦ с 1 марта перейдут в обычный режим работы

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Многофункциональные центры в Калининграде, работающие по предварительной записи, с 1 марта перейдут в обычный режим работы. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе областного правительства.

"МФЦ вернутся в обычный режим работы с 1 марта 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

В середине января 2022 года в связи с ростом заболеваемости коронавирусом МФЦ в Калининграде перешли в режим работы по предварительной записи. Их сотрудники привлекались к консультированию населения по вопросам, связанным в том числе с коронавирусом, по телефону "122" из-за многократно возросшей нагрузки на кол-центр и необходимости повышения эффективности его работы.

Как отметила главный санитарный врач области Елена Бабура, сейчас в области отмечено снижение темпов распространения новой коронавирусной инфекции, регион, по ее оценке, преодолел пик заболеваемости. Третью неделю подряд в области отмечается снижение темпов прироста числа заболевших, и по итогам седьмой календарной недели он составляет менее 1%. В области доминирует штамм коронавируса "омикрон". Снижение заболеваемости отмечено во всех возрастных группах, за исключением жителей в возрасте старше 65 лет, которые чаще всего нуждаются в стационарном лечении, уточнила Бабура.

По данным регионального оперативного штаба, на 25 февраля выявили 139 311 случаев заражения коронавирусом, в том числе 1 931 - за прошедшие сутки. Вылечились 114 849 пациентов, умерли 1 592 человека. Полный курс вакцинации против инфекции прошли свыше 602 тыс. из чуть более 1 млн жителей.