Более 11 тыс. жителей Донбасса обратились за единовременной выплатой в 10 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Свыше 11 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) обратились за единовременными выплатами в размере 10 тыс. рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе губернатора Ростовской области.

"За единовременной материальной помощью обратились свыше 11 тыс. человек, выплаты перечислены на счета 7 223 беженцев, или 65% заявителей. Обработка поступивших заявлений продолжается", - говорится в сообщении.

Почти 117 тыс. вынужденных переселенцев из Донбасса пересекли границу с Россией.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.