Лауреаты премии Russian Travel Awards объявлены в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Победители Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards объявлены в пятницу в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении организаторов. Город принимал мероприятия финального этапа 24-25 февраля, в них приняли участие представители 32 регионов страны.

В этом году проекты конкурса оценивались в 15 официальных номинациях. Лучшими в категории "Территория событийного туризма" стали Ленинградская область (первое место), Свердловская область (второе место) и Санкт-Петербург (третье место). Краснодарский край и Удмуртская Республика победили в номинации "Территория сельского туризма".

Кузбасс занял первое место в категории "Территория промышленного развития", в тройку лучших также вошли Челябинская и Свердловская области. В номинации "Территория гастрономического туризма" первое место присудили Ростовской области, второе - Республике Саха (Якутия). Тверская и Самарская области стали лауреатами премии как направления культурно-познавательного туризма.

В номинации "Территория MICE" (деловой туризм, связанный с организацией и проведением корпоративных мероприятий) победителем стала Самарская область, на втором месте - Ростовская область, на третьем - Республика Татарстан. Свердловская область и Татарстан получили награды как территории делового туризма; Республика Хакасия и Удмуртская Республика - как территории сувенирной туристической продукции. Мурманская область, Татарстан и Красноярский край стали лучшими направлениями экологического туризма.

Победу в номинации "Территория этнокультурного туризма" одержала Республика Бурятия, второе место - за Республикой Башкортостан. Ставропольский край и Краснодарский край получили награды как направления санаторного и оздоровительного туризма. Как территории детского туризма отмечены Самарская, Ленинградская и Московская области.

В категории "Лучший региональный туристско-информационный центр (ТИЦ)" первое место заняло Городское туристско-информационное бюро Санкт-Петербурга, второе и третье места - соответствующие учреждения в Красноярском крае и Ленинградской области. Среди аналогичных центров муниципального уровня лауреатами стали ТИЦ Воронежа, ТИЦ "Красная Изба" и ТИЦ Светлогорска. Победителями в номинации "Территория мастеров гостеприимства" признаны Пермский край, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

О премии

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards проводится впервые. Она вручается по итогам прошедшего года и направлена на развитие отечественного туризма и индустрии гостеприимства, выявление наиболее успешных проектов в этой сфере и их продвижение. Финалисты в каждой официальной номинации определяются решением экспертного совета премии. Лауреаты в этих категориях утверждаются решением жюри по итогам публичной презентации финалистов.