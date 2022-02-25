МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Время работы кафе и ресторанов в Мордовии продлили на два часа, до 1 ночи. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы республики по итогам заседания регионального оперативного штаба.

С 13 января кафе и рестораны в республике могли работать с 06:00 до 23:00.

"Работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных организаций общественного питания продлевается до 1 часа ночи, за исключением проведения массовых мероприятий (банкеты, поминки и др.)", - говорится в сообщении.

Также по итогам оперштаба принято решение сохранить дистанционный режим работы для работников в возрасте 65 лет и старше, страдающих хроническими заболеваниями граждан и беременных женщин.

По данным оперштаба, ежедневно в республике фиксируется около 500 новых случаев заражения, это на 30% меньше, чем на прошлой неделе. На лечении в ковидных госпиталях находятся почти 1 600 пациентов. Стабилизируется эпидобстановка в детских коллективах, на дистанционном обучении по ОРВИ находятся только 7 классов. При этом отмечается рост госпитализаций в ковидные стационары граждан пожилого возраста.

Ранее власти Мордовии приняли решение в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией приостановить профосмотры, диспансеризацию и плановую госпитализацию взрослого населения. При этом усилено амбулаторное звено. 11 октября региональное управление Роспотребнадзора ввело обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, с 15 октября в регионе требуются ковид-сертификаты для посещения заведений общепита, предприятий сферы бытовых услуг, организаций культуры и спорта. С 10 ноября ковид-сертификаты нужны для посещения гостиниц и объектов розничной торговли площадью больше 150 кв. метров, продающих непродовольственные товары.