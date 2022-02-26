Генконструктор "НПО машиностроения" Александр Леонов отмечает 70-летие

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор, генеральный конструктор АО "ВПК "НПО машиностроения" (входит в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение"), Герой Труда Российской Федерации Александр Леонов отмечает в субботу 70 лет со дня рождения.

Предприятие, возглавляемое Леоновым, находится на передовом рубеже разработки современных гиперзвуковых систем вооружений для армии и флота России. Под его руководством и непосредственном участии были разработаны гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета "Циркон" и боевое оснащение для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) "Авангард". Впервые в полном составе ракетный полк "Авангардов" в составе Ясненской дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области был развернут в конце 2021 года.

Реутовское предприятие ведет еще два направления - космос и МБР. Оно занимается разработкой и производством радарных спутников дистанционного зондирования Земли семейства "Кондор" и поддержанием технической и боевой готовности находящихся на вооружении РВСН МБР УР-100Н УТТХ. В советские годы были созданы боевая космическая станция "Алмаз", истребитель спутников ИС и стратегическая крылатая ракета "Метеорит". Также предприятие занимается утилизацией отработавших ступеней ракет-носителей на космодромах Байконур и Восточный. НПО машиностроения - участник успешного российско-индийского совместного предприятия BrahMos Aerospace по разработке и производству сверхзвуковых одноименных крылатых ракет BrahMos, состоящих на вооружении Индии. В настоящее время завершаются госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" надводного базирования. Очередной пуск ракеты был выполнен 19 февраля с борта фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" в ходе стратегических командно-штабных учений. В дальнейшем предполагается завершить испытания ракеты с подводного носителя.

Леонов родился 26 февраля 1952 года в г. Моршанске Тамбовской области. В 1975 году окончил МАИ им. С. Орджоникидзе по специальности "Летательные аппараты". На НПО машиностроения с 1975 года. Прошел трудовой путь от инженера-конструктора до руководителя предприятия. Доктор технических наук, профессор, завкафедрой МГТУ им. Н. Э. Баумана. Лауреат премии правительства РФ, заслуженный машиностроитель РФ, награжден почетной грамотой правительства РФ и различными медалями.