В Дагестане возобновят оказание плановой амбулаторной помощи

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Оказание плановой амбулаторной помощи в Дагестане возобновится в связи со стабилизацией ситуации с коронавирусом. В регионе с 1 марта начнут проводить углубленную диспансеризацию населения, а также профилактические осмотры и плановый прием в поликлиниках, сообщается в пятницу в официальном аккаунте министерства здравоохранения региона в Instagram .

Ранее из-за осложнившейся ситуации с коронавирусной инфекцией в Дагестане наибольшую нагрузку испытывало амбулаторно-поликлиническое звено. В этой связи было принято решение о приостановке плановых осмотров и углубленной диспансеризации пациентов.

"В Дагестане с 1 марта будет возобновлена углубленная диспансеризация населения, а также профилактические осмотры и плановый прием в поликлиниках. Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в республике стабилизировалась, в связи с чем стало возможным перепрофилирование коек стационаров под профильные отделения по различным профилям медицины и возобновление полноценной амбулаторной помощи",- говорится в сообщении.

Отмечается, что большое значение в снижении числа больных COVID-19 играет иммунизация от вируса, которая активно продолжается в республике. Пункты вакцинации в регионе работают без выходных.

По последним данным, в Дагестане всего выявлено 88 434 случая заражения коронавирусом, в том числе 369 за последние сутки.