Гинцбург рассказал о ходе исследований назальной вакцины от ковида

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Около 100 человек уже получили назальную вакцину против коронавируса в рамках клинических исследований, добровольцы чувствуют себя хорошо, побочных эффектов нет. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург отметил, что в данных исследованиях будет проверена эффективность адаптированной для определения уровня антител после назальной вакцины тест-системы. "Мы приспособили ту тест-систему, которая существует для определения антител в крови, для определения секреторных антител в носовой полости. Это та же процедура, как при ПЦР, делают забор палочкой, - пояснил он. - Позже можно будет сказать о результатах использования".

В октябре 2021 года Минздрав России выдал Центру им. Гамалеи разрешение на проведение второй фазы клинических исследований вакцины от коронавируса в виде назального спрея. Как отмечал Гинцбург, эта вакцина не отменит необходимость обычной прививки, а станет дополнением к ней, обеспечивающим еще один барьер на пути инфекции. По словам ученого, назальная форма создает местный иммунитет в носоглотке и дополнительный барьер для вируса, который пытается проникнуть в организм.