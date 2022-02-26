В Минобороны опровергли взлом сайта ведомства

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ опровергло взлом сайта ведомства, он работает в штатном режиме. Об этом сообщили журналистам в военном ведомстве.

"Распространяемая в соцсетях диванными борцами за перемогу Украины информация о якобы взломе хакерской группировкой Anonymоus сайта Минобороны России и "похищении" персональных данных сотрудников военного ведомства - примитивный до смеха фейк. <…> Все технические и программные средства интернет-портала Минобороны России функционируют с заданными параметрами в штатном режиме", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве пояснили, что никаких списков персональных данных военнослужащих и других сотрудников Минобороны России на серверах сайта ведомства не хранится в принципе. "Это попросту запрещено российским законодательством, о котором украинцам не известно", - сказали в военном ведомстве.

"Не вызывает ничего, кроме усмешки, и похищенный список данных "сотрудников", среди которых имеется, например, "ИП Масленкова Наталья Ивановна". К сведению украинских фейко(де)генераторов, аббревиатурой ИП в России обозначают индивидуальных предпринимателей", - добавили в Минобороны.