Погода в Москве сохранит весенний характер

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Весенняя погода ожидает москвичей до конца февраля и в начале марта: много солнца, ясное небо и положительная температура днем. Небольшим исключением станет суббота, когда прогнозируются облачность и небольшие осадки, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Первый день календарной весны будет действительно весенним - погода будет солнечная и штилевая, атмосферное давление на 18-20 мм ртутного столба выше нормы. Днем энергия солнца будет уже заметна, температурный фон - примерно 3-4 градусов тепла. В среду температура днем достигнет даже плюс 5 градусов. В общем, погода с весенним характером", - сообщил он.

По словам Вильфанда, до конца февраля москвичей также ожидает хорошая и теплая погода, однако в субботу будет облачно с небольшими осадками.

"В воскресенье уже будет прояснение, местами небольшие осадки, совершенно несерьезные. В понедельник погода будет уверенно солнечная, ночные температуры прогнозируются минус 3-5 градусов, а днем - плюс 1-3 градуса", - отметил метеоролог.