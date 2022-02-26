Глава Минобороны Латвии предложил закрыть воздушное пространство для российских самолетов

Новые санкции против России и переговоры о переговорах. Что происходит вокруг Украины

"Латвии пора закрыть воздушное пространство для российских самолетов", - написал он в пятницу вечером в своем Twitter.

Как заявил 25 февраля местному агентству ЛЕТА министр сообщения (транспорта) республики Талис Линкайтс, Латвия будет согласовывать решения о возможном закрытии воздушного пространства для российских авиакомпаний со своими коллегами из ЕС. "Любые санкции и ограничения работают гораздо успешнее, если они широкие и всеобъемлющие, поэтому Латвия вместе с другими государствами - членами ЕС разрабатывает блоковый пакет совместных санкций против России. Латвия координирует свои действия и планы как на уровне ЕС, так и с другими странами Балтии", - сказал он.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса он принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.