Иностранцам могут разрешить становиться на миграционный учет через "Госуслуги"

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Иностранные граждане могут получить возможность самостоятельно становиться на миграционный учет по месту пребывания в России через портал "Госуслуги" или его мобильное приложение. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В настоящее время подготовлен законопроект, которым предусматривается предоставление возможности иностранным гражданам самостоятельно уведомлять территориальные органы МВД о месте своего пребывания через единый портал госуслуг или мобильное приложение. При этом важно, чтобы у них был оформлен единый документ, удостоверяющий личность", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, во всех случаях оформления миграционного учета в течение трех рабочих дней лицо, принимающее иностранного гражданина, будет уведомляться сотрудниками МВД. "Если выяснится, что собственник не предоставлял иностранцу помещение для проживания, то нарушитель будет привлекаться к административной ответственности вплоть до высылки из России", - добавил он. Такие изменения будут способствовать повышению качества предоставления услуги по миграционному учету, сделают ее более удобной, а также сократят трудозатраты со стороны сотрудников органов регистрационного учета. Кроме того, это должно позволить сократить количество случаев фиктивной постановки на миграционный учет иностранцев, отметил собеседник агентства.

Ранее в МВД России сообщали, что в прошлом году стало меньше преступлений, связанных с фиктивной постановкой на учет иностранцев. Гражданам за фиктивную регистрацию мигрантов грозит штраф от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, а также лишение свободы на срок до трех лет.