Центр им. Гамалеи подал документы для изменения протокола исследований вакцины от ковида

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи подал документы для изменения протокола клинических исследований вакцины против коронавируса у детей от шести до 11 лет, работа с детьми может начаться через пару недель. Об этом ТАСС сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Ранее ученый сообщал, что исследователи столкнулись с некоторыми трудностями при наборе детей для участия в клинических испытаниях вакцины, так как практически у всех имеются антитела. В связи с этим было принято решение изменить протокол для того, чтобы можно было набирать детей с определенным уровнем антител.

"Документы с поправкой мы уже подали. Вот на следующей неделе эксперты в центре контроля лекарственных средств должны рассмотреть нашу поправку. Набор добровольцев еще не начался <...>, недели через две может начаться работа с детьми", - рассказал Гинцбург.

Минздрав РФ 24 января одобрил проведение клинических исследований вакцины от коронавируса, разработанной Центром им. Гамалеи, среди детей от шести до 11 лет. Гинцбург сообщал, что исследования могут занять до трех с половиной месяцев. Он отмечал, что негативных эффектов от прививки против ковида для ребенка с антителами не будет.