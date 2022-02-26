В якутском городе Алдане открыли горнолыжную трассу

ЯКУТСК, 26 февраля. /ТАСС/. В якутском городе Алдане открылась горнолыжная трасса. Ее протяженность составляет 650 м. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе Минспорта Якутии.

"Заместитель министра по физической культуре и спорту Республики Саха (Якутия) Александр Бугаев поздравил сегодня жителей с открытием горнолыжного спуска", - сказали в министерстве. Церемония открытия прошла при участии представителей властей Алданского района и Алдана.

Строительство горнолыжного спуска в городе началось в 2016 году по инициативе руководства республиканского центра спортивной подготовки по зимним видам спорта. В работу по вырубке леса и профилированию спуска включилось золотодобывающее предприятие Якутии ПАО "Селигдар", проектирование и монтаж канатной дороги было организовано Алданским районом.

"На данный момент протяженность трассы составляет 650 м. Для подготовки к первым зимним международным спортивным играм "Дети Азии" и начала развития горнолыжных дисциплин в Якутии в республиканской спортивной школе олимпийского резерва открылось отделение горнолыжного спорта. <...> Горнолыжный спуск будет работать шесть дней в неделю с 10:00 до 21:00. Со следующего сезона будет в полном объеме работать пункт проката горнолыжного инвентаря", - добавили в министерстве.