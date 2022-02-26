Володин напомнил об ужесточении контроля за оборотом оружия с 1 марта

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Ряд социально значимых законов, в том числе закон об ужесточении контроля за оборотом оружия вступает в силу с 1 марта, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в субботу.

"Отдельно отмечу [вступающий в силу с 1 марта] закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Новые ограничения позволят спасти жизни наших граждан", - отметил он. "Те, у кого есть медицинские противопоказания, не смогут получить оружие в руки", - добавил политик.

Кроме того, Володин напомнил, что вступает в силу закон об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров. "Ранее это было сделано для гражданских неработающих пенсионеров. Норма будет иметь обратную силу и заработает с 1 января. Закон касается почти 2,6 млн человек", - подчеркнул он.

С 1 марта также вводится ответственность за управление автомобилем без диагностической карты. Как указал Володин, закон направлен на тех, кто обязан проходить техосмотр: водителей такси, автобусов и грузовиков. "Людей, использующих транспорт в личных целях, штрафовать не будут", - отметил он.