Кабмин выделит 55,2 млн рублей на завершение строительства очистных сооружений в Дербенте

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ выделит из резервного фонда 55,2 млн рублей на завершение работ по строительству очистных сооружений в Дербенте. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.

"Строительство очистных сооружений в Дербенте планируется завершить уже в нынешнем году. Для этого из резервного фонда будет выделено 55,2 млн рублей", - говорится в сообщении.

В результате в строй будут введены очистные канализационные сооружения мощностью 25 тыс. кубометров в сутки. Это позволит сократить объем загрязненных стоков, которые попадают в Каспийское море, и улучшить экологическую ситуацию в регионе.

Документ был разработан в рамках поручения Мишустина по итогам его рабочей поездки в Дагестан в 2021 году.

Правительство РФ утвердило план мероприятий по комплексному развитию Дербента до 2025 года, куда входит задача по модернизации очистных сооружений. Всего в план включено 85 мероприятий. Из федерального бюджета на их реализацию было выделено 46,7 млрд рублей.