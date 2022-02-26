Аэропорт Кургана в мае планирует разместить на фасаде голограмму академика Илизарова

ТАСС, 26 февраля. Аэропорт Кургана планирует разместить на фасаде голограмму с изображением академика Гавриила Илизарова, имя которого было присвоено аэропорту, в мае. Об этом сообщил ТАСС директор авиагавани Дмитрий Коваленко.

Ранее в интервью ТАСС губернатор региона Вадим Шумков сообщал о планах создания на фасаде аэропорта изображения Илизарова. Сроки реализации проекта не назывались.

"Это голограмма будет, скорее всего - изображение, которое будет проецироваться [на фасад]. <…> Мы сейчас [ремонт] фасада с этой стороны закончим <…> и будем это начинать реализовывать. Думаю, где-то в мае мы сможем [завершить этот проект]", - сказал Коваленко.

В 2018 году по инициативе Общественной палаты РФ прошел конкурс "Великие имена России", в рамках которого 47 аэропортам в 40 регионах Федерации были присвоены имена выдающихся россиян. Тогда Курган не попал в число этих городов, но в 2021 году жители региона путем голосования решили, что авиагавань будет носить имя академика Илизарова. Аэропорт Курган - единственный аэропорт региона, один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году.

В 1950 году академик Илизаров изобрел аппарат для чрескостного остеосинтеза. Сегодня метод ученого применяют более чем в 60 странах мира. В регионе действует Национальный медицинский исследовательский центр (НМИЦ) травматологии и ортопедии им. Г. А. Илизарова, который заполучил мировую известность благодаря открытиям его научных сотрудников, опыту лечения пациентов - ежегодно здесь помогают более 14 тыс. человек с ортопедической и нейроортопедической патологией, для этого в центре трудится 1,5 тыс. специалистов. Центр считается флагманом отечественной травматологии и ортопедии.