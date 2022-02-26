Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки снизилось на 4,1%

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 324, что на 4,1% меньше показателя предыдущего дня (14 937). Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Снижение количества госпитализаций произошло в 52 регионах, увеличение - в 32, следует из данных штаба. Ситуация осталась без изменений в одном регионе.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 122 995, до 16 175 023. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,77%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 181 343, до 13 321 314. Днем ранее в штабе сообщили о 167 310 вылечившихся. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, увеличилась до 82,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 793, до 350 158. Днем ранее было выявлено 787 смертей.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 2,16%, следует из данных штаба.

Ситуация в регионах

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 3 947 против 3 333 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

В относительном выражении прирост составил 0,15%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 691 110 случаев заражения.

Число умерших из-за ковида в столице возросло на 83 против 84 днем ранее, до 41 115. Количество случаев выздоровления за сутки выросло на 6 258, до 2 473 013.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге возросло за сутки на 7 409 против 7 572 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе зарегистрировали 1 425 944 случая заражения. Количество случаев выздоровления в городе увеличилось на 23 402, до 1 224 962. Число умерших возросло на 76, до 31 732.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Московской области возросло за сутки на 2 448 против 1 846 днем ранее. Всего с начала пандемии в области выявили 936 667 случаев заражения. Количество случаев выздоровления в Подмосковье, по данным портала, увеличилось на 8 963, до 822 803, число умерших - на 20, до 14 152.