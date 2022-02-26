В зоопарке под Омском для краснокнижных белых медведей откроют новый вольер

ОМСК, 26 февраля. /ТАСС/. Просторный вольер, рассчитанный на двух особей краснокнижных белых медведей, будет открыт после полной реконструкции во II квартале этого года в единственном в РФ сельском зоопарке в поселке Большеречье под Омском, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе регионального министерства культуры. Благодаря этому у зоопарка появится возможность приобрести еще одного медведя.

"Специальная металлическая конструкция разделила вольер на две части, которые соединяются воротами для удобства перемещения белого медведя по всей площади вольера. В случае, если в зоопарке появится еще один белый медведь, они смогут на равных делить территорию. <…> Завершить реконструкцию вольера белого медведя планируется ко II кварталу 2022 года", - сообщили в пресс-службе.

Пока в зоопарке из этого вида хищников содержится только молодая медведица Забава. После открытия вольера появится возможность приобрести еще одного медведя. Конструкция вольера позволит им находиться в одном пространстве и разделить их в случае конфликта или беременности.

Уникальность вольера в омском зоопарке в том, что через бассейн через специальную скважину протекает вода из речки Большая. Это позволит на постоянном основе обеспечить хищников свежей водой. Реконструкция вольера была начата еще в прошлом году. Во внешней части сооружения была выложена чаша нового бассейна, укреплены его стены. Для удобства посетителей будет создано обзорное окно, через которое они смогут наблюдать за жизнью медведей. Следующий этап - реконструкция внутреннего вольера. Здесь будет построена техническая часть, берлоги для хищников, кормовые отсеки, зона для тренировок, перегоночные устройства и вмонтированы весы. Модернизация жилища хищников проводится в рамках комплексной программы опеки белых медведей в зоопарках России компании "Роснефть".

Большереченский зоопарк располагается в Омской области, в живописной пойме речки Большой, неподалеку от места ее впадения в Иртыш. В нем содержатся более 200 видов и более 2 тыс. экземпляров животных со всего света, из них 63 вида занесены в Красные книги Международного союза охраны природы и РФ.