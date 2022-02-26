Город Санья на Хайнане создал лабораторию для развития отрасли по разведению морепродуктов

ХАЙКОУ /Китай/, 26 февраля. /ТАСС/. Зона инновационного развития "Ячжоувань" в городе Санья на южном побережье острова Хайнань объявила о создании крупной лаборатории для исследования вопросов, касающихся развития отрасли по выращиванию тропических морепродуктов. Как сообщила газета "Санья жибао", в этой организации будет работать более 30 ведущих специалистов.

Церемония учреждения научно-исследовательского центра (НИЦ) состоялась в ходе проведения симпозиума, посвященного ключевым проблемам морского сельского хозяйства. Лабораторию возглавил член Академии инженерных наук Китая Бао Чжэньминь.

"Этот НИЦ может обеспечить огромный прогресс в осуществлении наших научных проектов, усилить инновационный потенциал наукограда "Ячжоувань" в области глубоководных исследований и тропических селекционных проектов. Прежде всего это касается рыбной промышленности", - подчеркнул академик.

Он уточнил, что новый научный центр планирует тесно взаимодействовать с семеноводческой лабораторией, расположенной на территории упомянутой зоны инновационного развития. Главная задача этого сотрудничества - обеспечить нужды динамично развивающейся отрасли Хайнаня по производству морепродуктов.

"Ячжоувань" находится на побережье Южно-Китайского моря и считается важным стратегическим объектом, главная задача которого - стимулировать интенсивное развитие Хайнаньского порта свободной торговли. Площадь участков, отведенных для размещения наукоемких предприятий и прочей инфраструктуры, превышает 26 кв. км. Организации, расположенные на территории наукограда, занимаются реализацией программ в области селекции и современного сельского хозяйства, глубоководных исследований, космонавтики, сетевых технологий, медицины и финансов. Согласно планам правительства КНР, эти НИИ и предприятия должны ускорить формирование на острове передового научно-производственного комплекса мирового уровня.