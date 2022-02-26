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В Петербурге открыли затворы системы защиты от наводнений

Уровень предотвращенного наводнения составил плюс 174 см БС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Затворы комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, приведенные в действие из-за ухудшения погоды, открыты. Об этом сообщается в субботу на сайте Комплекса защитных сооружений.

"Дирекция КЗС информирует об открытии затворов всех сооружений защиты в 06:36 26 февраля 2022 года. Кронштадтский корабельный фарватер свободен для движения судов", - говорится в сообщении.

Как уточняется, замечаний в работе технологического оборудования нет. Уровень предотвращенного наводнения составил плюс 174 см БС.

Вечером 25 февраля затворы дамбы были закрыты из-за ухудшения погодных условий, вызванных прохождением атмосферного фронта. Прогнозировалось потепление, мокрый снег с дождем, а также усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 м/с и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок.

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