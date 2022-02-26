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В Свердловской области до 28 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Объявлена первая степень опасности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупредило о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области. Объявлена первая степень опасности. По данным синоптиков, такая погода сохранится в регионе до 28 февраля.

"До 20:00 (18:00 мск - прим. ТАСС) 28 февраля на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

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