Дорожно-транспортный комплекс Подмосковья передал 80 коробок с вещами для эвакуированных

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Сотрудники дорожно-транспортного комплекса Подмосковья передали более 80 коробок с вещами и предметами первой необходимости для эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Московской области.

"Более 80 коробок с вещами и предметами первой необходимости отправили сегодня сотрудники дорожно-транспортного комплекса Подмосковья для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. К сбору гуманитарной помощи для граждан, размещенных в подмосковных лагерях, присоединились сотрудники областного Минтранса, Мосавтодора, Мострансавто", - сказали в пресс-службе.

Там пояснили, что они закупили и передали в подмосковные лагеря порядка 7 тыс. разнообразных предметов одежды и вещи первой необходимости для взрослых и детей, в том числе теплые куртки и обувь, средства личной гигиены.

"По поручению губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, мы опросили граждан, размещенных в подмосковных лагерях, о потребностях в одежде и предметах первой необходимости. По предоставленному от них списку были приобретены необходимые товары. Мы постарались учесть все запросы людей, многие из них просили детские вещи и средства личной гигиены. Сегодня порядка 80 коробок с одеждой для граждан отправились в Пушкино, Подольск, Коломну, Зарайск, Волоколамск и Клин", - отметила зампредседателя правительства Московской области Анна Кротова.

Не остались в стороне областные перевозчики - они предоставили бесплатный транспорт для посещения гражданами экскурсий и мест достопримечательностей.