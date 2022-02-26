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Школы граничащих с Украиной районов Крыма досрочно уйдут на каникулы

Причина не уточняется

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма перенесли весенние каникулы в школах пяти граничащих с Украиной северных районов полуострова, сообщили в субботу ТАСС в Минобразования республики.

"Перенесли весенние каникулы в пяти муниципалитетах. Это Армянск, Джанкой и Джанкойский район, Красноперекопск и Красноперекопский район", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что весенние каникулы должны были начаться в конце марта, но их начало перенесли на 28 февраля. Причину собеседник не уточнил.

Учебный процесс был прерван в школах северных районов полуострова с 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине.

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