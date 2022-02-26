Во Владимире в 2022 году откроют постоянную экспозицию стоянки древнего человека Сунгирь

ВЛАДИМИР, 26 февраля. /ТАСС/. Постоянная экспозиция, посвященная одной из самых известных стоянок древнего человека Сунгирь, найденной под Владимиром, появится во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике в 2022 году. Об этом ТАСС в субботу сообщил генеральный директор музея Сергей Рыбаков.

Стоянка древнего человека Сунгирь в пригороде Владимира была обнаружена в 1955 году и исследована археологом Отто Бадером. Главной находкой стали погребения мужчины и двух подростков, одежда которых была украшена множеством бусин из костей мамонтов. Предполагаемый возраст захоронения - 25-30 тыс. лет. За время изучения стоянки в окрестностях Сунгиря было исследовано около 5 тыс. кв. м земли. В июне 2021 года во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике открылась временная выставка, посвященная 65-летию начала исследования этого памятника верхнего палеолита - она и станет основой будущей экспозиции.

"Экспозиция, в сравнении с текущей выставкой, будет расширена, улучшена, переформатирована, дополнена новыми экспонатами и перейдет в другое помещение. Мы планируем открыть ее в течение 2022 года", - сказал собеседник агентства.

Экспозицию расположат в музейно-выставочном центре "Палаты" в центре Владимира. Временная выставка будет дополнена ранее известными широкой общественности предметами, которые сейчас находятся на реставрации. Посетители смогут увидеть оригинальные археологические предметы, ставшие символами сунгирской стоянки - так называемую "сунгирскую лошадку", вырезанную из бивня мамонта; прорезные диски, предметы быта, украшения, охотничье снаряжение и оружие, палеонтологические материалы, а также другие предметы, прошедшие реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И. Э. Грабаря.

Еще одним важным направлением выставочной работы владимирских музейщиков станет создание экспозиции, посвященной истории белокаменного зодчества. Отовсюду туристы приезжают во Владимир и Суздаль, чтобы познакомиться с величественными памятниками ЮНЕСКО, сделанными из белого камня - Золотыми воротами, Успенским и Дмитриевским соборами, памятниками Суздаля, Кидекши и Боголюбова.

"Подобной экспозиции очень не хватает туристам, которые хотят увидеть, как строились белокаменные памятники, познакомиться с их историей, узнать про уникальный феномен белокаменного зодчества. Такие объекты находятся только на территории Владимиро-Суздальской земли. В Киеве и в Чернигове храмы строились из плинфы, в Новгороде и Пскове - из кирпича, а у нас - из белого камня. Но процесс создания полноценной постоянной экспозиции долгий, поэтому речь идет о нескольких ближайших годах", - добавил Сергей Рыбаков.

О музее-заповеднике

Государственный Владимиро-Суздальский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник - один из ведущих федеральных музеев, основан в 1958 году. Музей объединяет более 60 памятников архитектуры во Владимире, Суздале, Гусь-Хрустальном, в селах Боголюбове и Кидекше, а также в поселке Муромцево, в том числе семь объектов из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он занимает ведущее место среди музеев Золотого кольца России. По статистике, на него приходится 40-45% от общего количества всех посещений.