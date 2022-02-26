Эвакуированные школьники Донбасса 28 февраля приступят к занятиям в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Все школьники из Донецкой и Луганской народных республик, родители которых изъявили желание, в понедельник приступят к занятиям в школах Ростовской области. Всего более 1,8 тыс. учеников сядут за парты, сообщил журналистам министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев.

"На понедельник более 1,8 тыс. учеников планируют приступить к занятиям, они завершили медицинские обследования, получили необходимые принадлежности для обучения, с понедельника они планируют. На сегодняшний день - это 100% от изъявивших желание", - сказал Фатеев.

Он уточнил, что на сегодня, система образования работает в режиме маршрутизации определения учащихся в школы. Всего, по его словам, около 172 школ и 93 детских сада планируют принять учащихся к себе на обучение.

"На сегодняшний день министерство просвещения РФ актуализировало стандарты, по которым обучаются прибывшие школьники. Практически на 90%, они соответствуют российским, поэтому, безусловно, придется провести некоторую корректировку и сейчас школы этим озадачены", - отметил министр, добавив, что к каждому учащемуся будут прикреплены наставники из числа студентов педагогических профилей и из числа учителей. Кроме того, будут открыты консультационные пункты, для того чтобы помочь детям адаптироваться и подготовить изменения необходимого учебного плана.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация страны. Как заявили в Минобороны РФ, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.